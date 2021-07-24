موعد مباراة مصر والبرتغال في نهائيات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر والبرتغال في نهائيات كرة اليد بـ اولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها على ملعب يويوغي ناسيونال ستاديوم الذي سيحتضن 6 مباريات اليوم السبت.

تنطلق مواجهة مصر ضد البرتغال في تمام الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت طوكيو، 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 13:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت جرينيتش، في صالة يويوغي ناسيونال ضمن المجموعة الثانية التي تضم كذلك الدنمارك واليابان والسويد والبحرين.

وينقل هذا اللقاء على قناة بي إن سبورتس المفتوحة بالمجان على القمر الصناعي النايل سات، حيث قررت القناة فك التشفير في مباريات المنتخبات العربية فقط.

ولعبت مصر ضد البرتغال في بطولة كأس العالم لكرة اليد يوم 25 يناير 2001، واستطاعت تحقيق الفوز بنتيجة 23/19 ضمن مباريات دور المجموعات (المجموعة الأولى).

وسيدخل المنتخب المصري بقيادة المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مباراة اليوم أمام البرتغال بحارسين فقط هما كريم هنداوي ومحمد الطيار بعد استبعاد الحارس «محمد علي».

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد 15 لاعبًا هم «كريم هنداوي ومحمد الطيار وعمر الوكيل ويحيى الدرع وسيف الدرع وحسن قداح وعلي زين وأحمد هشام دودو ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد سند وإبراهيم المصري ومحمد هاشم ووسام نوار وأحمد عادل».

وتدرب المنتخب المصري لكرة اليد لمدة 45 دقيقة صباح يوم الجمعة تحضيرًا لمباراة البرتغال، ورفض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة «أيمن صلاح» مشاركة لاعبي الفريق في حفل افتتاح اولمبياد طوكيو 2020 لتفادي تعرضهم للاجهاد البدني.