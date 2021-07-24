شاهد فيديو اهداف مباراة وفاق سطيف وجمعية عين مليلة في البطولة الجزائرية..شعيب يذبح النسور

شاهد فيديو اهداف مباراة وفاق سطيف وجمعية عين مليلة في البطولة الجزائرية المحترفة ضمن مباريات اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، في إطار منافسات الجولة 33 (قبل الأخيرة).

واصل وفاق سطيف نزيف النقاط في البطولة الجزائرية المحترفة بعد خسارته أمام مضيفه جمعية عين مليلة بنتيجة 1-2 في المبارة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب خليفي التهامي بأم البواقي.

بتلك النتيجة تنازل وفاق سطيف عن صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري لمصلحة شباب بلوزداد الذي حقق الفوز أمام نجم مقرة لصالح نفس الجولة، وتجمد رصيد نسور الهضاب عند 61 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر بلوزداد وللأخير مباراة مؤجلة.

في المقابل رفع فريق جمعية عين مليلة رصيده الى 40 نقطة وتقدم في جدول ترتيب الدوري الجزائري الى المركز الثالث عشر حيث ابتعد بفارق 4 نقاط عن أولى المراكز الأربعة المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

انتهت نتيجة الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، تقدم جميعة عين مليلة مبكراً تحديداً عند الدقيقة التاسعة بالهدف الاول عن طريق اللاعب عبد المؤمن جابو.

وفي الدقيقة 35 تدارك وفاق سطيف هدف التعادل عبر اللاعب حسين لعريبي من ضربة رأسية، وشهدت الدقيقة 26 طرد لاعب سطيف محمد عمورة ليكمل الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين.

وخلال الشوط الثاني سجل جمعية عين مليلة هدف الفوز قبل نهاية المباراة بربع ساعة عن طريق اللاعب شعيب ذبيح من مجهود فردي رائع بعد ان تلاعب بدفاع سطيف وسدد من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

يذكر ان وفاق سطيف لم يعرف طعم الانتصار في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري الجزائري، حيث خسر أمام أولمبي المدية، وتعادل مع شباب بلوزداد، وخسر أمام مولودية وهران، قبل أن يتعادل في الجولة الماضية مع شبيبة الساورة.

شاهد فيديو اهداف مباراة وفاق سطيف وجمعية عين مليلة في البطولة الجزائرية