رسميًا.. توتنهام يربط مهاجمه سون هيونج مين بعقد جديد

أعلن نادي توتنهام هوتسبير بشكل رسمي، تجديد عقد مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لمدة أربع سنوات، ليستمر مع النادي الإنجليزي حتى صيف عام 2025.

وسجل قائد منتخب كوريا الجنوبية البالغ من العمر 29 عامًا 107 هدفًا وقدم 64 تمريرة حاسمة في 280 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه لفريق توتنهام قادمًا من باير ليفركوزن في أغسطس 2015.

ودون سون اسمه في تاريخ النادي بتسجيله أول أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز وأول أهداف دوري أبطال أوروبا على ملعب توتنهام هوتسبير في غضون أسبوع في أبريل 2019.

وتبع ذلك بعد ثمانية أيام بتسجيله هدفين في ربع دوري أبطال أوروبا بمرحلة الإياب بربع النهائي ضد مانشستر سيتي، في ليلة مثيرة أخرى في طريق السبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الأول.

وحصل سون على جائزة أفضل لاعب في الشهر من الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر 2020، وشكل شراكة قاتلة مع هاري كين في 2020/21، بمجموع 14 هدفًا هو رقم قياسي لموسم واحد في الدوري الممتاز، وتم اختيار كلا اللاعبين لاحقًا في فريق الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ومن جانبه تحدث المدير الإداري لنادي توتنهام فابيو باراتيتشي عن سون، قائلا :”يسعدنا الاتفاق معه على عقد جديد طويل الأمد، في ظل بداية موسم جديد”.

وتابع: “يمكن للجميع رؤية التأثير الإيجابي الحقيقي له على النادي ، داخل وخارج الملعب ، وبالتأكيد سيلعب دورًا فيما نحاول تحقيقه في السنوات القادمة”.

وعلق هيونج مين سون: ’’لقد كان شرفًا كبيرًا أن ألعب هنا لمدة ست سنوات، لقد أظهر لي النادي احترامًا هائلًا، وانا سعيد جدًا لوجودي هنا’’.

وأتم: “توتنهام أصبح بمثابة منزلي، خاصة مع الجماهير واللاعبين وطاقم العمل،لم يكن هناك قرار، أو ترد في فكرة التجديد، لقد كان أمرا سهلًا، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا وسأكون سعيدًا جدًا برؤية الجماهير مرة أخرى قريبًا”.