«ليس لورش أو سيرينو».. موسيماني يعلن: الأهلي سيتعاقد مع لاعب من جنوب إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، أن القلعة الحمراء ستضم لاعباً من جنوب إفريقيا خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وقال موسيماني، في حواره مع إذاعة "SAfm" الجنوب أفريقية، اليوم الجمعة،: "هناك لاعب سينضم للأهلي من جنوب إفريقيا، ليس لورش أوسيرينو، وليس لاعباً من فريقي السابق صن داونز، لأنني لا أتحدث عن هؤلاء اللاعبين لأنهم سيقودني للمحاكمة".

ورداً على سؤال حول تأقلمه على الحياة في مصر، قال موسيماني: "من المهم جدًا العمل مع أشخاص محليين خاصة عندما تكون من بلد مختلف لأنهم يتحدثون اللغة ويتحدثونها بطريقة يفهمها اللاعبون".

وأضاف: "أود أن يأتي لاعبو جنوب أفريقيا إلى اللعب هنا، لكني أود اتباع الطرق الصحيحة لفعل ذلك، أنتم تعرفون ما حدث مع سيرينو، قالوا إنني أجرد فريقي السابق من أبرز لاعبيه، رغم أن الأهلي أراده قبل أن أحضر إلى هنا".

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز، قال موسيماني: "لا يمكن أن تخبرني انك تجهز لي مفاجأة وأن أنام، كنت أريد أن أعرف ماذا يخططون، كنت أعلم أن بيليات قد يلعب وكنت على حق."

وأضاف: "على كايزر تشيفز أن يشعروا بالفخر، لم يتعاقدوا مع أي لاعبين جدد، التقدير يذهب لجافين هانت ولآرثر زواني."

وعن تعرضه للهجوم من قبل جماهير صن داونز، قال موسيماني: "قبلت الاعتذار من مشجعي الفريق الجنوب إفريقي لأنني أعرف أنهم لم يكونوا المشجعين الحقيقيين، لقد تمت مهاجمتي من قبل أشخاص داخل النادي .. إنها قصة حزينة بيني وبين صن داونز. أتحدث عنهم بفخر، واعتقدت أنهم سيفعلون نفس الشيء، إنه أمر يؤلمني، لا يمكنني حتى تناول الشاي هناك الآن".

ونجح موسيماني في قيادة الأهلي لتحقيق لقبين متتاليين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والثالثة في مسيرته التدريبية، بعد الفوز باللقب مع صن داونز في عام 2016.