بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لأولمبياد طوكيو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

انطلقت اليوم، الجمعة، دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في اليابان.

ونقدم لكم في هذا التقرير القنوات الناقلة للحدث الأولمبي الهام.

مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقلة لأولمبياد طوكيو في الشرق الأوسط، وستقوم بتغطية جميع الألعاب الأولمبية في الصيف الحالي على عدة قنوات.

ستكون جميع قنوات المجموعة القطرية جاهزة لإذاعة منافسات أولمبياد 2021، وستذاع عدد منها على القنوات المفتوحة، وهي beIN SPORTS HD وbeIN SPORTS XTRA 1 وbeIN SPORTS XTRA 2.

الترددات

القناة beIN SPORTS HD

القمر نايل سات

التردد 11054 أفقي

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب 2/3

القناة beIN SPORTS HD

القمر: سهيل سات

التردد : 11566 أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: 2/3

قنوات beIN SPORTS XTRA 1 - beIN SPORTS XTRA 2

القمر: نايل سات

التردد: 12604 أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: 2/3

قنوات beIN SPORTS XTRA 1 - beIN SPORTS XTRA 2

القمر: سهيل سات

التردد: 10850 أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: 2/3