لحظة دخول الوفد المصري مراسم افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل طابور العرض المصري الخاص بالبعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 يتقدمه علاء الدين أبو القاسم وهداية ملاك.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد اختارت هداية ملاك بطلة التايكوندو، وعلاء الدين أبو القاسم بطل السلاح، لنيل شرف حمل العلم المصري في الحدث الرياضي الكبير.

وباتت هداية ملاك أول لاعبة مصرية تحمل العلم الأولمبي حيث أنه لم يسبقها لهذا الشرف أي لاعبة أخرى.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو 2020 ببعثة هي الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.