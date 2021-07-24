أول تعليق من موسيماني بعد التعادل مع البنك الأهلي: لا أبحث عن أعذار وسنقاتل من أجل اللقب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن حزنه لفقدان نقطتين في مشوار فريقه بالدوري بعد التعادل مع البنك الأهلي بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما على إستاد "الأهلي والسلام" والمؤجلة من الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري، مؤكدا أن هذه هي كرة القدم لكن يمكننا اصلاح ذلك.

قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لم نلعب جيدا اليوم وأنا محبط من فريقي ومن نفسي لأننا لم نقدم الكرة الجيدة وليس فكرة التراجع في آخر 5 دقائق وتركنا المباراة تهرب منا في آخر 5 دقائق وكان علينا انهاء المباراة من الشوط لأول لو استغلينا الفرص التي حصلنا عليها بشكل جيد".

تابع: كرة القدم تعاقبك لو لم تستغل الفرص التي تتحصل عليها وتترجمها إلى أهداف، مشيرا إلى أن فريقه سيقاتل على لقب الدوري ، معقبا" ليس لدينا شيء لنفعله ولا نعلم ما سيحدث وعلينا القتال حتى آخر مباراة لأنه لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل".

وعن تأثر فريقه بالغيابات الموجودة في صفوفه لوجود عدد كبير من لاعبيه في صفوف المنتخب الأولمبي علق: "لو كنت أبحث عن عذر لحملت الموضوع لغيابات اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الأولمبي ولكني أرفض تحميل ذلك للغيابات أو الحكم لأننا كنا على علم برحيل مجموعة من اللاعبين للانضمام للمنتخب الأولمبي من قبل ولكن نرغب في مساعدة بلدنا رغم أن البطولة ليست مدرجة في الأجندة الدولية وكان يمكننا رفض الأمر من البداية".