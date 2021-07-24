جادون سانشو في مانشستر يونايتد مقابل 73 مليون إسترليني

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أتمّ جناح منتخب إنجلترا جادون سانشو إجراءات انتقاله من نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

وقال سانشو، البالغ من العمر 21 عاما، إن انتقاله، بموجب تعاقد مدته خمس سنوات، يعد بمثابة "حلم تحقق".

ويعد سانشو ثاني أغلى لاعب إنجليزي على الإطلاق بعد زميله الجديد في مانشستر يونايتد، هاري ماغواير.

وقال سانشو: "سأظل شاكرا لدورتموند إعطائي فرصة اللعب في صفوف الفريق الأول، رغم أني كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما إلى إنجلترا".

وأضاف اللاعب: "فرصة الانضمام إلى مانشستر يونايتد حلم تحقق ولا أكاد أطيق صبرا على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع سانشو: "إنه فريق شاب ورائع، وأعرف أن بمقدورنا، سويا، أن نتطور إلى شيء مميز، لنحقق إنجازات يستحقها مشجعو الفريق".

وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، وافق يونايتد على المقابل المادي لانتقال سانشو، الذي يتيح تعاقده تمديدا اختياريا لمدة 12 شهرا.

ويُنهي إتمام التعاقد مسعى مانشستر يونايتد طويل الأمد لضم سانشو، لاعب مانشستر سيتي السابق.

وكان القائمون على يونايتد يتوقعون التعاقد مع سانشو في الصيف الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن قيمة الصفقة.

وسجّل سانشو 50 هدفا وأسهم في تسجيل 57 هدفا آخر في إجمالي 137 مباراة لعبها في صفوف دورتموند.

وقال مدرب مانشستر يونايتد أوله غونار سولشار إن النادي سيوفر لسانشو "الفرصة التي يبحث عنها لإطلاق موهبته المكنونة".

وأضاف سولشار عبر الموقع الإلكتروني للنادي: "جادون سانشو يجسد نموذج اللاعب الذي أريد إحضاره للفريق. سيشكل ركيزة أساسية في فريقي لسنوات، وكلنا أمل أن نراه يبدع".

وتابع المدرب: "الأهداف التي سجلها سانشو وتلك التي ساعد في تسجيلها تتحدث عنه، وسيضيف قدرا هائلا من السرعة والموهبة والإبداع إلى الفريق".

وتأتي عودة سانشو إلى الكرة الإنجليزية بعد أن ساعد منتخب بلاده في الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة أمم أوروبا التي فازت بها إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية.

وتعرض كل من سانشو، وبوكايو ساكا، وماركوس راشفورد لإساءات عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أضاعوا ركلات الجزاء التي سددوها في تلك المباراة.

من سيتي إلى يونايتد عبر دورتموند

في ما يلي أبرز المحطات في مسيرة سانشو:

مارس/آذار 2000: ولد جادون سانشو جنوبي لندن.

2007: في نادي واتفورد يتم اكتشاف موهبة سانشو وهو في عامه السابع، ليُدرج بعد عامين من ذلك بصفته لاعبا.

مارس/آذار 2015: مانشستر سيتي يضم سانشو قبل إتمام عامه الخامس عشر بقليل مقابل أجر يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

أغسطس/آب 2017: سانشو، وهو في عامه السابع عشر، يغادر نادي مانشستر سيتي، دون المشاركة في صفوف الفريق الأول، لينضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

أكتوبر/تشرين الأول 2017: كان سانشو ضمن منتخب إنجلترا الذي فاز بكأس العالم للشباب دون 17 عاما. لكنه لم يشارك إلا في دور المجموعات، إذ استدعاه دورتموند. وإثر عودته، شارك لأول مرة مع دورتموند حين حلّ بديلا في مباراة أمام آينتراخت فرانكفورت انتهت بالتعادل 2-2.

أبريل/نيسان 2018: بعد شهر واحد من إتمام عامه الثامن عشر، سجل سانشو أول أهدافه مع دورتموند.

أكتوبر/تشرين الأول 2018: سانشو في أول ظهور له ضمن منتخب إنجلترا أمام كرواتيا، كأول لاعب من مواليد الألفية الجديدة يشارك في صفوف المنتخب الإنجليزي.

سبتمبر/أيلول 2019: سانشو في عامه التاسع عشر يسجل أول هدف له مع منتخب إنجلترا أمام كوسوفو.

فبراير/شباط 2020: قبل شهر من إتمام عامه العشرين، أصبح سانشو أول مراهق يحرز 25 هدفا في الدوري الألماني.

يونيو/حزيران 2020: سانشو ينهي موسم 2019-2020 مسجلا 20 هدفا ومساهما في تسجيل 18 هدفا آخر في إجمالي 44 مباراة شارك فيها مع دورتموند في كل المسابقات.

مايو/أيار 2021: بعد إثارة مسألة انتقاله إلى مانشستر يونايتد في 2020، سانشو يسجل 16 هدفا ويساهم في تسجيل 20 هدفا آخر مع دورتموند في كافة المسابقات خلال موسم 2020-2021 ليضمن لنفسه مكانا في منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2020.

يونيو/حزيران 2021: مانشستر يونايتد يوافق على التعاقد مع دورتموند لشراء سانشو مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

يوليو/تموز 2021: سانشو يتم إجراءات انتقاله إلى مانشستر يونايتد.