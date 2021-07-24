"هدف الأهلي".. رئيس الرجاء يوضح مستقبل رحيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن سفيان رحيمي يستحق الانتقال لأحد الدوريات الأوروبية في الفترة المقبلة نظرًا للمستوى الذي يقدمه مع الفريق البيضاوي في الموسم الحالي.

وأضاف الأندلسي في تصريحات عبر شاشة "mbc"، أن مكان رحيمي الانتقال لأوروبا، مشيرًا إلى أن ناديه يعاني من أزمة مالية خانقة.

وشدد، أن في حال عدم تجاوز هذه الأزمة سيضطر النادي إلى بيع بعض النجوم خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويقدم سفيان رحيمي مستويات رائعة مع الرجاء في الموسم الحالي حيث على صعيد الأرقام شارك صاحب الـ25 عامًا في 43 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية.

رحيمي في الموسم الحالي فقط استطاع أن يسجل 18 هدفًا ويصنع 17 هدفًا حاسمًا، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب الكونفدرالية بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن رحيمي ارتبط بالانتقال لصفوف الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية كما ارتبط أيضًا الدولي المغربي بالرحيل لصفوف العين الإماراتي.