موسيماني: لا أقيس "الكحوليات" في الأهلي.. الأغلبية هنا لا يشربونها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي متابعة حالة لاعبي فريقه للكشف عن شرب الخمور مثلما كان يفعل مع فريقه القديم صنداونز.

وفي تصريحات للإذاعة في بلاده قال المدرب الجنوب إفريقي :"كنت أستخدم مقاييس للكشف عن إمكانية تناول اللاعبين للخمور في فريقي السابق".

وتابع بيتسو :"لكني لا أستخدم الأسلوب نفسه في النادي الأهلي، 90% من لاعبي الفريق لا يتناولون الخمور".

وعن الكرة المصرية قال موسيماني :"هنا تشبه الكرة الأوروبية، لديهم مميزات جيدة، أعرف أن البعض سيقول عما تتحدث؟ لكنني أعي ما أقول وأتحدث عن أشياء مثل التسديدات واللعب من لمسة واحدة".

وتوج بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني توالياً، ليحفر اسمه بين أساطير التدريب في مصر والقارة السمراء.