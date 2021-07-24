مصر في طوكيو.. تعرف بالمواعيد على أبرز منافسات السبت في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يخوض عدد من اللاعبين المصريين مواجهات مهمة في أولمبياد طوكيو والتي افتتح رسميًا عصر الجمعة بعد تأجليها عام كامل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد".

المنتخب المصري لكرة القدم كان الحدث الأبرز يوم الأربعاء الماضي بعدما افتتح مشواره في الأولمبياد بتعادل ثمين أمام -بطل أوروبا- المنتخب الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز مواجهات اللاعبين المصريين والتي ستنطلق بعد منتصف الليل:

- (1:30 صباحًا)

تخوض الزهراء شعبان تصفيات الرماية 10 متر بندقية هواء.

- (3 صباحًا)

يخوض عمر العربي تصفيات الجمباز الفني فردي للرجال.

- (3:20 صباحًا)

يخوض الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لريشة المختلط أمام المنتخب الصيني.

- (4:30 صباحًا)

في منافسات السلاح سيكون هناك ثلاث مواجهات للفريق المصري بداية من زياد السيسي ومحمد عامر ومهاب سامر.

وستكون هذه المنافسات في دور الـ32.

- (5 صباحًا)

عمر عصر ودينا مشرف سيخوضان مباراة في دور الـ16 زوجي مختلط أمام المنتخب الكوري الجنوي.

- (5:15 صباحًا)

ميار شريف لاعبة المنتخب المصري للتنس ستكون أمامها مواجهة ضد ريبيكا بيتيرسون لاعبة السويد في دور الـ64.

(6 صباحًا)

بالعودة إلى منافسات الرماية 10 متر مسدس هواء سيكون أمام سامي عبد الرازق مواجهة في التصفيات.

- (6:30 صباحًا)

نور عبد السلام لاعبة منتخب مصر في التايكوندو ستكون في مواجهة ضد رقية يلديريم لاعبة منتخب تركيا في دور الـ16.

- (9:30 صباحًا)

يسرا أشرف حلمي ستكون في مواجهة ضد لاعبة فرنسا وهيّ حيا نان يوان في الدور الأول من تنس الطاولة.

- (11 صباحًا)

هادية حسني وضحى هاني سيخوضان مباراة في الريشة الطائرة ضد المنتخب الياباني ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

- (12:28 مساءً)

ستبدأ فريدة عثمان تصفيات السباحة سباق 100 متر فراشة سيدات.

- (12:30)

المنتخب المصري للرجال في كرة اليد سيبدأ مشواره ضد نظيره البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

- (12:48)

آخر مواجهات المصريين في منافسات السبت سيكون مروان القماش عندما يخوض تصفيات 400 متر سباحة للرجال.