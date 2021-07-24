صفقات باريس سان جيرمان | ناصر الخليفي يغري بول بوجبا بعد التمديد لبوكيتينو

تدرس إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، بعد تمديد عقد المدرب ماوريسيو بوكيتينو حتى 2023، إضافة نجم خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا إلى كوكبة النجوم التي انضمت لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأشار موقع فوت ميركاتو الفرنسي إلى أن باريس سان جيرمان يناقش حاليًا إمكانية ضم بول بوجبا لكتيبة ماوريسيو بوكيتينو بعدما قدم بطولة يورو مميزة مع منتخب فرنسا، والاستفادة من تبقي عام واحد على انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعدم نيته في تجديد إقامته على ملعب أولد ترافورد.

وأوضح نفس المصدر إلى أن الدولي الفرنسي منفتح على هذه الخطوة، كما أن وكيل أعماله مينو رايولا دخل في مفاوضات مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان “ليوناردو”، إلا أن المفاوضات مع مانشستر يونايتد لم تدخل منعرج الجدية حتى الآن.

ونجح باريس سان جيرمان في إبرام 4 تعاقدات من الوزن الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وتعاقد مع قائد واسطورة ريال مدريد سيرخيو راموس بعقد يمتد لموسمين قادمين مستفيداً من نهاية عقده مع النادي الملكي.

كما ظفر ناصر الخليفي بخدمات أفضل لاعب في بطولة يورو 2020 المنصرمة “جيانلويجي دوناروما”، بعد نهاية عقده مع ميلان الإيطالي، وكذا لاعب خط وسط ليفربول السابق الدولي الهولندي “جورجينيو فينالدوم” بعد منافسة شرسة مع برشلونة.

بالإضافة إلى ذلك، عزز النادي الباريسي صفوفه بالجناح الدولي المغربي “أشرف حكيمي” من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة كلفته مبلغ 68 مليون يورو.