موعد مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز في تحضيرات موسم 2022/2021

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد الإسباني وجلاسكو رينجرز الأسكتلندي في تحضيرات النادي الملكي لموسم 2022/2021.

تُقام مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز في تحضيرات موسم 2022/2021، على ملعب التاريخي “إيبروكس”، في مدينة جلاسكو، وبحضور أكثر من 12 ألف متفرج.

ويحين موعد مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز، يوم الأحد 25 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وجلاسكو رينجرز الودية، على قناة النادي الأسكتلندي Rangers TV، ولم تعلن أي قناة في الشرق الأوسط حصولها على حقوق إذاعة اللقاء.

تحضيرات ريال مدريد لموسم 2022/2021

تعتبر مواجهة ريال مدريد لفريق جلاسكو رينجرز هي الثالثة له ضمن تحضيرات موسم 2022/2021، حيث خاض مباراتين أمام كل من، فوينلابرادا يوم 11 يوليو، ورايو فاليكانو يوم 18 يوليو.

وفاز ريال مدريد في المباراة الأولى أمام فريق دوري الدرجة الثانية فوينلابرادا بنتيجة (3-1)، وسجل للنادي الملكي، المهاجم ماريانو دياز، وصانع الألعاب مارتن أوديجارد، والمدافع فيكتور شوست.

وتعادل المرينجي في المباراة الثانية أمام رايو فاليكانو بنتيجة (1-1)، وسجل إيسكو هدف الريال الوحيد من علامة الجزاء، بينما سجل فيكتور شوست هدف فاليكانو بالخطأ في مرماه.

وسيسافر ريال مدريد من اسكتلندا إلى النمسا، لمواجهة نادي ميلان الإيطالي يوم 8 أغسطس على ملعب فورترسي بمدينة كلاغنفورت، وسيعود إلى إسبانيا قبل يوم 14 أغسطس حيث إنطلاقة الدوري الاسباني.

ويلعب ريال مدريد في الجولة الأولى بالدوري الاسباني أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب “مينديزوروتزا”، بمدينة فيتوريا، قبل أن يسافر إلى فالنسيا لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية.

تحضيرات جلاسكو رينجرز لموسم 2022/2021

خاص فريق جلاسكو رينجرز 3 مباريات ودية ضمن تحضرات موسم 2021/2022، وانتصر في أول مواجهة أمام “بارتيك ثيسل” الاسكتلندي بنتيجة (1-0)، وخسر في الثانية أمام ترانمير روفرز بهدفٍ دون رد، وتعادل في الثالثة أمام آرسنال بنتيجة (2-2).

ويأتي لقاء جلاسكو رينجرز مع ريال مدريد بعد يوم واحد فقط من مواجهة برايتون الإنجليزي، ومن المحتمل أن يريح مدرب الفريق ستيفن جيرارد عناصره الأساسية من أجل زيارة رجال كارلو أنشيلوتي.

وينتظر جلاسكو رينجرز مباراة هامة للغاية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيواجه الفائز من مالمو السويدي ونادي هلسنكي الفنلندي في الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وستكون مواجهة ريال مدريد بمثابة الاختبار الحقيقي لطموحاتهم.

ويبدو ان مالمو هو الخصم المحتمل لرجال ستيفن جيرارد، بعد فوزهم على الفريق الفنلندي بنتيجة (2-1) في مباراة الذهاب في السويد.