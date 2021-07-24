صفقات مانشستر يونايتد | سولشاير يُقدم جادون سانشو لجمهور الشياطين الحمر

قدم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير الجناح الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو لوسائل الإعلام وجمهور الشياطين الحمر خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الجمعة بعد التوقيع على كافة العقود مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ووقع جادون سانشو على عقد مدته 5 سنوات قادمة، مع خيار التجديد لمدة سنة إضافية، ليسدل الستار على مسيرة ناجحة رفقة بوروسيا دورتموند شهدت صناعته 64 هدفًا وتسجيله لـ 50 هدفًا في 4 مواسم بعد رحيله عن فريقه طفولته مانشستر سيتي.

وقال جادون سانشو في حضور أولي جونار سولشاير «سأكون دائمًا ممتنًا لدورتموند لإعطائي الفرصة للعب كرة القدم مع الفريق الأول، على الرغم من أنني كنت أعرف دائمًا أنني سأعود إلى إنجلترا يومًا ما».

وتابع سانشو «فرصة الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد هي حلم أصبح حقيقة، ولا أطيق الانتظار لأتواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه فرقة شابة ومثيرة، وأنا أعلم أنه يمكننا تحقيق شيء مميز والوصول إلى النجاح الذي يتمناه الأنصار».

وعلق أولي جونار سولشاير على انضمام سانشو قائلاً «جادون يجسد نوع اللاعب الذي أرغب في جلبه لصفوف مانشستر يونايتد، إنه مهاجم يلائم أفضل تقاليد النادي”.

وأوضح المدرب النرويجي «سيشكل جزءًا لا يتجزأ من فريقي لسنوات قادمة، نتطلع إلى رؤيته يزدهر بشكل سريع معنا، أهدافه وسجلاته الحاسمة تتحدث عن نفسها، كما أنه سيجلب وتيرة هائلة وذوقًا وإبداعًا للفريق».

وختم سولشاير بقوله «سيعطيه أولد ترافورد المنصة التي يحتاجها لإطلاق موهبته غير المستغلة، وتقديم الأداء الذي يتمنى تقديمه على أعلى مستوى. بالنسبة للاعب في مثل عمره حقق جادون بالفعل الكثير وأظهر الشجاعة وأثبت نفسه في الخارج، نتطلع جميعًا إلى الترحيب به في الفريق بينما نستعد للموسم الجديد».

وانتقل جادون سانشو إلى صفوف مانشستر يونايتد بشكل رسمي يوم 23 يوليو 2021 مقابل مبلغ 85 مليون يورو، ما يعني أن سعر اللاعب يعادل 100 مليون دولار تقريبًا، ليحتل جادون سانشو المركز الرابع في جدول ترتيب اغلى 5 صفقات في تاريخ مانشستر يونايتد بعد كل من بول بوجبا وهاري ماجواير وروميلو لوكاكو.