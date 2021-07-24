جريزمان يستبعد أتلتيكو مدريد بدراسة خطة هروب جديدة من برشلونة

أكد رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، أثناء تقديم الهولندي ممفيس ديباي الأسبوع الماضي، على أنه إذا وصل عرض جيد لمهاجم الفريق انطوان جريزمان، فسوف يسمح له بمغادرة النادي قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021.

ويبقى الخيار الافضل بالنسبة للمهاجم الفرنسي هو العودة إلى أتلتيكو مدريد من جديد، على الرغم من علمهم بصعوبة إتمام الصفقة بسبب عدم زوال غضب الجمهور من رحيله المفاجيء عن صفوف الفريق قبل عامين.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن توتنهام قد يكون طريق جريزمان للهروب من دكة برشلونة التي تنتظره خلال الموسم الجديد في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويود النادي الإنجليزي تعزيز خطوطه الأمامية قبل نحو شهر من انطلاقة الموسم الجديد بالتعاقد مع أنطوان جريزمان، تحسبًا للرحيل المحتمل للمهاجم الدولي الانجليزي هاري كين إلى مانشستر سيتي.

ولم يتوصل توتنهام لاتفاق بعد مع مانشستر سيتي بشأن هاري كين بسبب مغالاته الكبيرة في مطالبه المالية، حيث طلب رئيس توتنهام دانييل ليفي مبلغ يتراوح ما بين 150 إلى 160 مليون جنيه إسترليني لإطلاق سراح كين هذا الصيف، بالتالي ستتريث إدارة النادي اللندني قبل تقديم عرض رسمي لأنطوان جريزمان.