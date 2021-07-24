الميركاتو الصيفي | باير ليفركوزن يجعل موهبة كلوب بروج الأغلى في الدوري البلجيكي

حسم باير ليفركوزن الألماني تعاقده بشكلٍ رسمي مع مدافع كلوب بروج البلجيكي، “أوديلون كوسونو”، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في صفقة قياسية هي الأغلي بالدوري البلجيكي.

اللاعب الإفواري يعد من أكثر المواهب الواعدة في القارة العجوز، حيث يحتل المرتبة السابعة بين أكثر المدافعين قيمة في العالم الذين يبلغون من العمر 20 عامًا أو أقل، وفقًا لموقع Transfermarkt.

وحصل باير ليفركوزن على توقيع المدافع صاحب الـ20 عامًا مقابل 28 مليون يورو لصالح كلوب بروج، 23 مليون يورو كقيمة للصفقة، بالإضافة 5 ملايين يورو في شكل مكافآت، وسيمتد عقده مع النادي الألماني حتى عام 2026.

وأصبح أوديلون كوسونو أغلى لاعب يغادر الدوري البلجيكي، ليحطم الرقم القياسي الذي سجله المهاجم الكندي الشاب جوناثان ديفيد، المنتقل من صفوف جينت إلى ليل الفرنسي مقابل 27 مليون يورو، في الميركاتو الصيفي 2020.

ولعب كوسونو 6 مباريات دولية رفقة كوت دي فوار منذ استدعاءه لأول مرة في أكتوبر 2020، ووصفه المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن “سيمون رولفيس”، بأنه رشيق وسريع للغاية، في المواجهات الفردية، وجيد فنيًا وتقنيًا.

وقال رولفيس: “أوديلون كوسونو حقق تطورًا سريعًا كلاعب شاب في العامين الماضيين في بلجيكا، إنه لم يُظهر كامل إمكاناته حتى الآن، فهو لديه كل شيء يجعله قادرًا على لعب دور مهم في فريقنا في المستقبل”.

ومن جانبه، صرح أوديلون كوسونو: “أنا سعيد لأن هذه الخطوة سارت على ما يرام، العامان الماضيان في بروج كانا رائعين، خاصة بسبب اللقبين اللذين فزنا بهما”.

واختتم:”في الدوري الألماني كل شيء مختلف تمامًا، أريد أن أبرهن أنني لاعب كبير يستحق التواجد مع ليفركوزن في هذا المستوى، ومساعدة الفريق على تحقيق النجاحات”.

الجدير بالذكر، أن كوسونو بدأ مسيرته كلاعب في صفوف اسيك ميموزا الإفواري، وفي الميركاتو الشتوي 2019، احترف في صفوف هاماربي السويدي، وقضى معهم 6 أشهر فقط، قبل أن يرحل إلى كلوب بروج مقابل 4 ملايين يورو تقريبًا.