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ريال مدريد يعلن إصابة بنزيمة بفيروس كورونا

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن فريق الإسباني عن إصابة المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، بفيروس ، وذلك في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، ليغيب "الهداف" بالتالي عن المباريات التحضيرية للموسم الجديد التي سيخوضها النادي "الملكي".

وكشف فريق ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، إصابة النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، بفيروس كورونا، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن كيفية قضائه لفترة العزل ومكان إقامته إلى حين شفائه الكامل.

وبهذه الإصابة سيخسر فريق ريال مدريد والمدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المهاجم الفرنسي الهداف، بنزيمة، خلال الفترة التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2021-2022، ويتوقف ذلك على سرعة شفائه لكي يعود إلى التشكيلة من جديد.

وتُعتبر هذه أول إصابة بفيروس كورونا داخل معسكر فريق ريال مدريد الذي يتحضر للموسم الجديد حالياً، إذ لم يُعلن النادي "الملكي" في وقت سابق عن أي إصابة بالفيروس والأمور كانت تسير بشكل طبيعي، على أن تتخذ الإدارة إجراءات وقائية لعدم نقل العدوى إلى لاعبين آخرين من الممكن أن يكونوا احتكوا ببنزيمة.

العربي الجديد

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محمد يوسف

محمد يوسف

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