كاربين مدربا جديدا للمنتخب الروسي

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موسكو : عيَّن الاتحاد الروسي لكرة القدم الجمعة لاعب وسطه الدولي السابق فاليري كاربين مدربا لمنتخب بلاده خلفا لستانيسلاف تشيرتشيسوف المقال من منصبه عقب الخروج المخيب من دور المجموعات لنهائيات كأس أوروبا.

وأكد الاتحاد الروسي أن كاربين (52 عاما) الذي يشرف حتى الآن على تدريب فريق روستوف، وافق على توقيع عقد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 "مع إمكانية التمديد".

وقال رئيس الاتحاد المحلي ألكسندر ديوكوف إن كاربين "أحد أفضل اللاعبين الروس في جيله".

وأضاف ديوكوف في بيان نُشر على موقع الاتحاد على الإنترنت: "لقد لعب بشكل جيد جدا مع الأندية التي دافع على ألوانها والمنتخب الوطني لكرة القدم".

وتابع أنه بعد إنهاء مسيرته كلاعب، اكتسب كاربين "خبرة تدريبية غنية" وأن تدريب المنتخب الوطني سيكون "تحديًا جديدًا" بالنسبة له.