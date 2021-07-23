موسيماني: سنحضر لاعبًا من جنوب أفريقيا إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن لاعب من جنوب أفريقيا سيحضر إلى مصر.

وقال من خلال تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: "هناك لاعب من جنوب أفريقيا سيحضر، ليس لوريش ولا سيرينو، لكن اللاعب سوف يأتي، لا يلعب في فريقي السابق، لا أحب أن أتحدث عن لاعبيهم، سوف أذهب للمحكمة".

وعن نهائي دوري الأبطال أمام كايزر تشيفز قال: "لا يمكن أن تخبرني أنك تجهز لي مفاجأة، كنت أريد أن أعرف ماذا يخططون".

وأضاف: "على كايزر تشيفز أن يشعروا بالفخر، لم يتعاقدوا مع أي لاعبين جدد، التقدير يذهب لجافين هانت ولآرثر زواني".