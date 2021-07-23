3 صفقات نارية على رادار مانشستر سيتي ستقلب موازين الميركاتو الصيفي 2021!

يُحضر مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا للمنافسة على الثلاثية التاريخية الموسم المقبل وتعويض خسارته الفادحة لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، عن طريق عقد عدة صفقات جديدة ستقلب موازين الميركاتو الصيفي 2021.

وأعلن الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، الاماراتي خلدون المبارك، في تصريحات سابقة أنه سيستهدف إضافات جديدة ذات جودة عالية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مضيفًا بأن هذا «ليس الوقت المناسب للجلوس والرضا عما تحقق» – يقصد عدم الرضا عن التتويج بالألقاب المحلية فقط -.

وجاء هذا الإعلان بمثابة تحذير لمنافسي مانشستر ستي داخل وخارج الدوري الإنجليزي، رغم مرور 52 يومًا منذ وعد خلدون المبارك لبيب جوارديولا بتدعيم الخط الأمامي على وجه التحديد.

وبدأت إدارة السيتي بتسريح بعض اللاعبين فوق الحاجة، وبيع البعض الآخر، ليصل إجمالي الربح لحوالي 100 مليون يورو، ما بين بيع 3 لاعبين، وإعارة 9 آخرين، والتخلص من الراتب الخضم لسيرخيو أجويرو بتركه يرحل بالمجان إلى البرسا.

في المقابل، لم يحصل الفريق السماوي إلا على 3 لاعبين صغار السن تم التوقيع معهم خلال النصف الثاني من الموسم الماضي هم «كلويفيرت أجويلار مقابل 2.5 مليون يورو وداريو سارمينتو مقابل 5 مليون يورو وكايكي دا سيلفا مقابل 10 مليون يورو»، مع تمديد عقد فيرناندينيو ودي بروينه، فضلاً عن تحويل إعارة حارس المرمى الاحتياطي سكوت كارسون البالغ من العمر 35 عامًا إلى عقد دائم.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية آخر تطورات سوق انتقالات مانشستر سيتي وصفقات النادي الجديدة المحتمل حدوثها فيما تبقى من أيام الميركاتو الصيفي 2021، وسنتعرض أهمها على النحو التالي:

جاك جريليش

تضع إدارة مانشستر سيتي هدفيّن اثنين لهما أولوية القصوى في الميركاتو الصيفي 2021، الأول هاري كين مهاجم توتنهام، والثاني جاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا، وكلاهما صفقتان من العيار الثقيل، وفريق بيب جوارديولا اقترب بالفعل من الحصول على خدمات على جريليش.

وأكدت الصحف البريطانية أن إدارة بطل البريميرليج على استعداد لإنفاق 100 مليون جنيه إسترليني نظير التعاقد مع جريليش، صاحب الـ25 عامًا، ما يجعله أغلى صفقة في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي بوجه عام.

وبينت التقارير إلى أن إدارة مانشستر سيتي قدمت العرض الرسمي بعد انتهاء مشوار المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وتسعى لحسم انتقال جريليش سريعًا، مشددة على أن رغبة جوراديولا في حسم الصفقة مبكرًا تأتي من كونه يريد مشاركة جريليش منذ بداية فترة التحضير للموسم المقبل لفهم أسلوب اللعب المعتمد في السيتي.

ويتبقى 4 سنوات على انتهاء عقد جريليش مع أستون فيلا، لكن الطموح الحالي للاعب يتجه نحو الرحيل إلى ناد ينافس على كافة البطولات مثل مانشستر سيتي.

جريزمان معروض على السيتي

يحتاج السيتي إلى مهاجم جديد بعد خسارة سيرجيو أجويرو في انتقال مجاني إلى برشلونة وكثيرًا ما ارتبط الفريق بأمثال كين وإيرلينج هالاند وروميلو لوكاكو، لكن هل يمكن للاعب آخر أن يلائم خطط جوارديولا هذا الصيف؟.

يحاول برشلونة يائسًا التخلص من أصحاب الدخل المرتفع غير المرغوب فيهم من بعد انضمام لاعبي السيتي السابقين سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا، وفي مقدمة هؤلاء الفرنسي أنطوان جريزمان عن طريق عرضه على مانشستر سيتي.

ويحتل اسم جريزمان عناوين الأخبار منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث تم عرضه على أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، وتم الترويج لتلك الاخبار في كافة الصحف كوجهات محتملة للدولي الفرنسي في مبادلات مع ساؤول نيجويز وباولو ديبالا.

وادعت صحيفة ليكيب مؤخرًا أن مان سيتي وتوتنهام يتنافسان على ضم جريزمان، لكن البالغ من العمر 30 عامًا يميل للعودة إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد وإنهاء معاناته الحالية مع البرسا.

وقال أحد ممثلي أنطوان جريزمان لصحيفة ليكيب «’أنطوان ليس مستعدًا لقبول أي شروط للمغادرة، ببساطة لأن برشلونة يجد نفسه في وضع معقد ماليًا»’.

مانشستر سيتي ونونو مينديز

يسعى نادي مانشستر سيتي للحصول على توقيع الظهير الأيسر نونو مينديز، نجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، بالرغم من طلب ناديه مبلغ يقدر بـ 55 مليون يورو من أجل البيع النهائي.

يرى بيب جوارديولا أن مينديز هو خيار جيد لتدعيم مركز الظهير الأيسر الذي عاني منه الفريق الانجليزي خلال الموسم الماضي بسبب ضعف خبرة زينشينكو وعدم استعداد بنجامين ميندي.

ويمتلك مينديز شرط جزائي في عقده بقيمة 70 مليون يورو، لكن سبورتنج على استعداد للاستفادة منه مقابل 55 مليون يورو فقط، ومع ذلك، يعتبر هذا الرقم مرتفع للغاية بالنسبة لمانشستر سيتي.

وحذرت الصحيفة السيتي من أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا باللاعب بجانب أندية مثل برشلونة وريال مدريد.