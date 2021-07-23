شاهد فيديو اهداف مباراة اتلتيكو مدريد ونومانثيا ضمن استعدادات الموسم الجديد

شاهد فيديو اهداف مباراة اتلتيكو مدريد ونومانثيا الودية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-7-2021.

انتصر اتلتيكو مدريد على فريق دوري الدرجة الثالثة الإسباني “نومانثيا” بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة الودية التي أقيمت على ملعب لوس باخاريتوس بالتعادل الإيجابي (1-1)،

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول لفريق اتلتيكو مدريد ضمن استعداداته للموسم الجديد، كما هو الحال لفريق دوري الدرجة الثالثة الإسباني نومانثيا الذي لم يلعب أي مباراة منذ نهاية موسم 2020/2021.

وانطلقت صافرة بداية مباراة اتلتيكو مدريد ونومانثيا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

بدأ اتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيلة التالية: يان أوبلاك – فيرناندو ميدرانو – ماريو هيرموسو – ميني – ريكارد سانشيز – ماريو سوريانو – ساؤول نيجويز – ألبيرتو مورينو – جيرمان فاليرو – جوليانو سيميوني – سيرجيو كاميلو.

وفي الشوط الثاني الثاني، قام مدرب اتلتيكو مدريد “دييجو سيميوني“، بتغيير التشكيلة الأساسية بشكلٍ كامل على 3 توقفات، فعند الدقيقة (46) قام بـ8 تغييرات، وفي الدقيقة (61) قام بتبديل وحيد، بالإضافة إلى تبديلان في الدقيقة (71).

وافتتح اتلتيكو مدريد التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق المدافع “ماريو سوريانو”، وبصناعة من نجل المدرب دييجو سيميوني “جوليانو” الذي يلعب كمهاجم صريح، ويبلغ من العمر 18 عامًا.

وأدرك النجم “دييجو سواريز” هدف التعادل لفريق نومانثيا في الدقيقة (32)، بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء، وسددها جميل باتجاه المرمى لتستقر في شباك أوبلاك.

وظل التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، مسيطرًا حتى نهاية المباراة، ولجأ الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق اتلتيكو مدريد حيث سجل 5 ركلات ترجيحية وأضاع 2، في المقابل نجح نومانثيا في 4 ركلات، وأخفق في 3.

استعدادات اتلتيكو مدريد للموسم الجديد

سيسافر اتلتيكو مدريد إلى النمسا بعد مباراة نومانثيا، وذلك لمواجهة فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، يوم 28 يوليو الجاري، في ملعب ريد بول أرينا، ولم يتم تحديد أي مباراة ودية أخرى للفريق الإسباني حتى الآن.

ومن المقرر أن يعود اتلتيكو مدريد إلى إسبانيا من جديد قبل يوم 15 أغسطس الذي سيشهد أولى لقاءات البطل في الدوري الاسباني، أمام سيلتا فيغو على ملعب ملعب بالايدوس.