شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول وماينز ضمن استعدادات الموسم الجديد

شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول الإنجليزي وماينز الألماني الودية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-7-2021.

حقق ليفربول فوزه الأول ضمن استعدادات الموسم الجديد، على حساب نادي ماينز بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب داس جولدبيرج بمدينة سالزبورج في النمسا.

وانطلقت صافرة بداية مباراة ليفربول وماينز في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية.

ودخل ليفربول اللقاء بالتشكيلة التالية: كيليهير – تسيميكاس – إبراهيما كوناتي – جويل ماتيب – أليكسندر آرنولد – هارفي إيليوت – نابي كيتا – جيمس ميلنر – محمد صلاح – أوكسليد تشامبرلين – ساديو ماني.

بينما جاءت تشكيلة ماينز كالآتي: روبين زونتلر – روبن زينتنير – نياخاتي – أليكسندر هاك – ديفيد نيميث – دانيل بروسينسكي – ميرفيل بابيلا – دومينيك كوهر – بول بويتيوس – آرون كاريكول – بول نيبيل – بن بوبزين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0)، وقرر مدرب ليفربول يورجن كلوب دخول الشوط الثاني بالتشكيلة التالية: أدريان – نيكو ويليامز – ناثانيل فيليبس – بيلي كوميتيو – أوين بيك – لايتون كلاركسون – كيدي جوردون – تايلر مورتون – كورتيس جونس – تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح ليفربول، مدافع ماينز “لوكا كيليان” بالخطأ في مرماه في الدقيقة (86)، حينما حاول إبعاد عرضية الظهير الأيسر أوين بيك، بجانب القدم، لتسكن شباك زميله الحارس البديل “روبين زينتينز”.

استعدادات ليفربول للموسم الجديد

تعد مواجهة ليفربول لفريق ماينز هي الثانية خلال معسكره الحالي في النمسا، حيث خاض أولى مبارياته قبل 3 أيام، ولعب الشوط الأول أمام نادي فاكر إنسبروك النمساوي، والشوط الثاني أمام شتوتجارت الألماني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1)، فبعدما تقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق ديفوك أوريجي من علامة الجزاء، تعادل نادي فاكر إنسبروك في الدقيقة (16).

وفي مواجهة شتوتجارت بالشوط الثاني، شارك النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني ضمن التشكيلة الأساسية، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ايضًا، حيث تقدم النادي الألماني بالهدف الأول في الدقيقة السادسة، وتعادل ساديو ماني للريدز في الدقيقة (21).

وسيخوض ليفربول مباراة ودية أخرى في معسكره الحالي بالنمسا أمام فريق هيرتا برلين الألماني يوم 29 يوليو الجاري، قبل أن يعود إلى إنجلترا لمواجهة أثلتيك بيلباو وأوساسونا الإسبانيين على ملعب آنفيلد، يوم 8 و9 أغسطس على الترتيب.

ويعود ليفربول إلى المواجهات الرسمية يوم 14 أغسطس، بمواجهة نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب كارو رود بمدينة نورويتش.