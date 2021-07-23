صفقات مانشستر سيتي | جوارديولا يخطط لخطف هاري كين قبل يوفنتوس

دخل مانشستر سيتي في صراع محتدم مع يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين قبل غلق باب الميركاتو الصيفي 2021 في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وانتشرت تكهنات في الفترة الأخيرة عن تواجد اهتمام جدي من جانب إدارة يوفنتوس بضم هاري كين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، نظرًا لعدم ارتياح المدير الفني العائد «أليجري» لمستوى الإسباني ألفارو موراتا الذي يهدر الكثير من الفرص السهلة.

وأعلن هاري كين في بدايات سوق الانتقالات الصيفية رغبته في الرحيل عن توتنهام، حيث يتطلع إلى خوض منافسات دوري أبطال أوروبا بدلاً من بطولة يويفا المستحدثة «دوري المؤتمر الأوروبي».

ومنذ ذلك الحين، بدأ كبار أوروبا التفكير في التعاقد مع هاري كين، وكان أبرز المتقدمين بطلب التوقيع معه مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، إلا أن مانشستر سيتي إنفرد بالمفاوضات من بعد تسريح سيرخيو أجويرو المنتقل في صفقة مجانية إلى برشلونة.

وابتعد باريس سان جيرمان عن صفقة هاري كين بعد الكم الهائل من الصفقات الكبيرة الذي أبرمها العملاق الباريسي في الفترة الأخيرة، بالتالي فقد يشعل مانشستر سيتي الميركاتو الصيفي 2021 بأرقام فلكية كما فعل في نهاية الصيف الماضي بضم ثنائي خط الدفاع «أكي وروبن دياز» بأكثر من 100 مليون يورو.

وظهرت بعض التقارير اليوم الجمعة، تفيد بأن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، طالب إدارة النادي السماوي بضرورة خطف النجم الإنجليزي قبل تقدم مفاوضاته مع يوفنتوس.

وفي الواقع، كانت الصفقة وشيكة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، لكن تواجد يوفنتوس في الصورة عطل الأمور بعض الشيء، في الوقت الحالي على الأقل.

لكن موقع يوفنتوس تراجع بعض الشيء من بعد إعلان موقف كريستيانو رونالدو بالاستمرار مع الفريق لموسم جديد يأمل خلاله في تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا الذي طال انتظاره.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فقد قدم مانشستر سيتي عرضًا رائعًا لتوتنهام للتخلي عن هاري كين يقدر بـ 160 مليون جنيه إسترليني (حوالي 187 مليون يورو) وهو ما ينوي نادي ليفي قبوله لتعزيز الخزينة المتأثرة بمشروع الملعب الجديد الذي كلف ما يقارب المليار يورو دون فائدة كبرى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعلاوة على الأجر العالي الذي سيتقضاه مهاجم إنجلترا مع النادي السماوي، سيصعب على يوفنتوس التحرك نحو هاري كين كما كانت تعتقد الصحف الإيطالية لأنه لن يتمكن من تحمل الراتب، فهو بالكاد يتحمل راتب كريستيانو رونالدو المقدر ب30 مليون يورو سنويًا.