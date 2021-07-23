موسيماني: كان لدي حيرة بسبب الزمالك والأهلي.. ولست قلقًا بشأن التدريب في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، إن الزمالك والأهلي تسببا له في حيرة كبيرة، كما أنه شدد على عدم شعوره بالقلق بشأن التدريب في أوروبا.

وأضاف موسيماني من خلال تصريحات لإذاعة جنوب أفريقيا في حوار مطول اليوم الجمعة أنه من الجيد أن يكون هناك أفراد من أبناء البلد.

وقال موسيماني: "من المهم أن يكون لديك في جهازك أفراد من أبناء البلد، لأنهم يتحدثون اللغة المحلية، وذلك يكون مفيدًا للتواصل مع اللاعبين في بعض الأوقات".

وتطرق موسيماني للحديث عن أمر كان يثير حيرته من جانب الأهلي والزمالك حيث قال: "دائمًا كنت أريد فهم الكرة على المستوى الدولي، عندما عدت من الاحتراف في أوروبا وقطر، وجدت الزمالك والأهلي يفوزان بكل البطولات، كنت أريد أن أعرف ماذا يفعلان ليكونا بهذا الشكل، دائمًا أنا فضولي".

وعن التدريب في أوروبا: "لا يمكنك أن تختار المكان الذي تدربه في أوروبا، أي مكان تحصل فيه على فرصة اذهب إليه، لكن لا أشعر بالقلق بشأن التدريب في أوروبا".