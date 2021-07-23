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موسيماني: الفضول جعلني اكتشف شريف في مركز جديد.. أكرم لا يُصدق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عن نجم الفريق محمد شريف من خلال تصريحات إذاعية في جنوب أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات لإذاعة جنوب أفريقيا: "محمد شريف كان جناح، وكان يلعب في مركز 10، لأنني فضولي، قررت أن أوظفه في المركز 9 والآن إنه يسجل الكثير من الأهداف، إنه مهاجم كبير في مصر."

وعن أكرم توفيق قال: أكرم توفيق لا يُصدق، لقد لعب في مركز الظهير الأيمن وقدم أداءً رائعًا."

وتطرق للحديث عن محمد مجدي أفشة حيث قال: "لم يظهر في العام الماضي، لكن العام الجاري هو عنصر أساسي في الفريق."

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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