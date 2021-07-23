موسيماني: ليس لدينا أي عذر في التعادل أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

تحديث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي عن عدد من الأمور من خلال مقابلة إذاعية في جنوب أفريقيا، أبرزها كيفية التأقلم مع الثقافة المصرية والفارق بين الكرة في بلاد الفراعنة وأرض مانديلا.

وحل المدرب المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا مؤخرًا مع النادي الأهلي ضيفا على إذاعة جنوب أفريقيا حيث تطرق لعدد من الأمور أبرزها مباراة الفريق أمام البنك الأهلي والتي تعادل فيها الأهلي بهدف لكل فريق.

وقال موسيماني: "الفريق ظل يحاول حتى تمكن أفشة من تسجيل الهدف، لكن في الدقائق الأخيرة تعادلوا ولم نتمكن من العودة، لا توجد لدينا أي أعذار."

وعن سباق الدوري قال: "لقد فزت بالعديد من الألقاب في جنوب أفريقيا، لن تعرف الطريقة التي تحسم بها البطولة، نحن علينا أن نتعادل مع الزمالك في النقاط أو نفوز في عدد من المباريات أكثر منهم."

وعن تأقلمه مع الثقافة المصرية قال: "كان علي التأقلم مع الثقافة المصرية، كان علي فهم كيف يأكلون، والدين، لأن ذلك سيساعدني في التدريب، أريد أن أكون ودود وأريد أن يرى الشعب هنا أنني أحترم ثقافتهم."

وعن الفرق بين الكرة في مصر والكرة بين جنوب أفريقيا قال: "كرة القدم في جنوب أفريقيا لها مذاق أفتقده."