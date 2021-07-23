لعنة الإصابة.. عداءة مصرية تكشف أثار "الغياب الصعب" عن طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تسببت الإصابة في ابتعاد العداءة المصرية بسنت حميدة عن المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020" لتترك أثراً سلبياً في نفسها.

التعرض لتمزق شديد في العضلة الخلفية منع بسنت من الظهور تحت العلم المصري في دورة الألعاب الأوليمبية بعد إعداد لسنوات من أجل تلك اللحظة.

اللاعبة نشرت عبر فيسبوك رسالة مؤثرة أكدت خلالها تعرضها لفترة من عدم الاتزان على المستوى النفسي بسبب غيابها عن الأوليمبياد.

وشددت بسنت على أنها تؤمن بأن ما حدث مجرد بداية لمشوارها الرياضي وليست النهاية، مكتفية هذه المرة بالتأهل إلى طوكيو دون المشاركة بها.

ووجهت بسنت الشكر لمدربها وللاتحاد المصري لألعاب القوى على الدعم والمجهود الذي بذل لأجلها خلال الفترة الماضية.