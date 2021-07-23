مصدر بالزمالك لمصراوي: ننتظر الموافقة على نقل مباراة غزل المحلة إلى الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة نادي لا تزال في انتظار الحصول على موافقة من اتحاد الكرة بنقل مواجهة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة إلى ملعب الإسكندرية.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة ليلا كورة: ننتظر موافقة اتحاد الكرة بنقل مباراة المحلة إلى ستاد الإسكندرية ".

وأضاف، أن إدارة الناديين وافقت على نقل اللقاء إلى الإسكندرية، بالإضافة لحصول الزمالك على موافقة من إدارة الملعب لإقامة اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة دوري we المصري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة، وبعيد عن أقر ملاحقيه الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.