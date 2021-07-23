حثهم على الانتصار.. غريب يحاضر لاعبيه قبل صدام الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عقد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي محاضرة فنية مع لاعبيه قبل مواجهة الأرجنتين الأحد القادم في الجولة الثانية من مجموعات أوليمبياد طوكيو 2020.

المحاضرة جاءت قبل بداية المران، وتحدث خلالها مدرب الفريق المصري عن أهمية تحقيق الفوز على الأرجنتين في المباراة المقبلة من أجل التأهل إلى الدور التالي.

وتعادلت مصر مع إسبانيا سلبياً في المباراة الأولى، بينما خسرت الأرجنتين بثنائية نظيفة أمام منتخب أستراليا لتصبح في ورطة.

وحذر شوقي غريب الفريق المصري من رغبة الأرجنتين في تعويض الخسارة أمام أستراليا على حساب مصر في المباراة المقبلة.

وفي المران قسّم الفريق إلى مجموعتين، الأولى هي التي شاركة في مباراة إسبانيا من أجل خوض التدريبات الاستشفائية، والثانية التي لم تلعب أو شاركت في جزء بسيط لأداء تدريبات قوية ثم تقسيمة.