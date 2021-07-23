أحمد كشري لمصراوي: من الصعب تعثر الأهلي في مباراتين متتاليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مواجهة فريقه أمام الأهلي ستكون صعبة على الفريقين بعيدًا عن تعادل الأهلي أمس أمام البنك الأهلي.

وسيواجه الأهلي نظيره الانتاج الحربي يوم الأحد على ملعب الأهلي We السلام ضمن مؤجلات دوري We المصري.

وقال كشري في تصريحات لمصراوي:" من الصعب أن يتعادل الأهلي أو يخسر مباراتين متتاليتين في مشواره بالدوري".

وأوضح كشري، أن الأهلي يمتلك مدير فني مميز ولاعبين على مستوى عالي دون النظر إلى الغيابات التي يعاني منها، لافتا أنه يظل فريق قوي وجميع لاعبيه نجوم كبار في مختلف المراكز.

وتابع:" أثق في لاعبي الإنتاج وفي تقديمهم مباراة كبيرة خاصة وأن موقفنا في جدول المسابقة في غاية الصعوبة ولذلك سنخوض المباراة للفوز وتحقيق الثلاث نقاط وفي اسوأ الظروف سنسعي للخروج بنقطة".

وأشار إلى أن الإنتاج الحربي يعاني من الغيابات قبل مواجهة الأهلي حيث يغيب محمد عبد الفتاح "تاحا" ومحمد عفيفي ومحمد طلعت وحسن ياسين ووجيه عبد العظيم.

وأتم المدير الفني لفريق الانتاج الحربي: "أتمنى أن يقدم الفريقان مباراة ممتعه تليق بكرة القدم المصرية وتمتع الجماهير بعيدا عن نتيجتها".