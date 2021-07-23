مصدر لـ"الخليج 365": اختبار طبي لحسين الشحات لحسم موقفه من مباراة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال مصدر في النادي الأهلي، إن لاعب الفريق حسين الشحات سيخضع لاختبار طبي يوم السبت، وذلك من أجل حسم موقفه من المشاركة في المقبلة للفريق مساء الأحد.

وسيواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي يوم الأحد على ملعب الأهلي We السلام، ضمن مؤجلات دوري We المصري.

وقال المصدر من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "الشحات يُعاني من جزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة تعرض له أثناء نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الأسبوع الماضي".

وأضاف المصدر: "سوف يخضع الشحات لاختبار طبي على هامش مران الغد، وإذا اجتازه سوف يتم ضمه لقائمة الفريق الأحمر التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأحد".

وخاض الأهلي مران اليوم الجمعة دون الحصول على راحة عقب التعادل أمام البنك الأهلي في المباراة التي جرت يوم الخميس والمؤجلة من الجولة 24 من عمر البطولة.