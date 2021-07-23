صلاح يقود هجوم ليفربول في ودية ماينز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

زوار يلا كورة الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لودية ليفربول الإنجليزي أمام ماينز الألماني في معسكر الريدز المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد 2021/2022.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز بشكل أساسي أمام الفريق السابق للمدرب يورجن كلوب.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لليفربول خلال فترة الإعداد التي ستكون لمدة 90 دقيقة، بعدما استغرقت أول مباراتين نصف الساعة.

وبدأ ليفربول الاستعداد للموسم الجديد يوم الثلاثاء الماضي بالتعادل 1-1 في مباراتين متتاليتين ضد واكر إنسبروك وشتوتجارت، وكانتا لمدة 60 دقيقة فقط.

وأعلنت قناة "أون تايم سبورتس" أنها ستنقل المباراة، وسيتولى محمد الكواليني مهمة التعليق عليها.

وتُفتتح الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2021 في منتصف شهر أغسطس المقبل.

ويستهل ليفربول مشواره بالموسم الجديد يوم 14 أغسطس بمواجهة خارج أرضه أمام نورويتش سيتي الصاعد حديثا لبريميرليج.

تشكيل ليفربول: كويمين كيليهر، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، جويل ماتيب، كونستانتينوس تسيميكاس، جيمس ميلنر، نابي كيتا، هارفي إليوت، ساديو ماني، محمد صلاح، أليكس أوكسليد تشامبرلين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أدريان، كاريوس، ديفيز، جونز، مينامينو، جوتا، أوريجي، فيليبس، جوردون، بيك، كين، كلاركسون، ويليامز، مورتون، برادلي، كوميتيو.