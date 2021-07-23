مشاهدة مباراة ليفربول وماينز في بث مباشر يلا شوت اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي وماينز الألماني الودية في استعدادات الفريقين للموسم الجديد، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-7-2021.

تقام مباراة ليفربول وماينز على ملعب داس جولدبيرج بمدينة سالزبورج في النمسا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ليفربول وماينز بشكلٍ حصري على قناة أون تايم سبورتس المصرية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10853، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي.

وتعد مواجهة ليفربول لفريق ماينز هي الثانية خلال معسكره الحالي في النمسا، حيث خاض أولى مبارياته قبل 3 أيام، ولعب الشوط الأول أمام نادي فاكر إنسبروك النمساوي، والشوط الثاني أمام شتوتجارت الألماني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1)، فبعدما تقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق ديفوك أوريجي من علامة الجزاء، تعادل نادي فاكر إنسبروك في الدقيقة (16).

وفي مواجهة شتوتجارت بالشوط الثاني، شارك النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني ضمن التشكيلة الأساسية، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ايضًا، حيث تقدم النادي الألماني بالهدف الأول في الدقيقة السادسة، وتعادل ساديو ماني للريدز في الدقيقة (21).

وسيخوض ليفربول مباراة ودية أخرى في معسكره الحالي بالنمسا أمام فريق هيرتا برلين الألماني يوم 29 يوليو الجاري، قبل أن يعود إلى إنجلترا لمواجهة أثلتيك بيلباو وأوساسونا الإسبانيين على ملعب آنفيلد، يوم 8 و9 أغسطس على الترتيب.

ويعود ليفربول إلى المواجهات الرسمية يوم 14 أغسطس، بمواجهة نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب كارو رود بمدينة نورويتش.

ليفربول – ماينز

مباراة ودية

ملعب داس جولدبيرج (سالزبورج – النمسا)

تشكيلة ليفربول اليوم: كيليهير – تسيميكاس – إبراهيما كوناتي – جويل ماتيب – أليكسندر آرنولد – هارفي إيليوت – نابي كيتا – جيمس ميلنر – محمد صلاح – أوكسليد تشامبرلين – ساديو ماني.

تشكيلة ماينز اليوم: روبين زونتلر – روبن زينتنير – نياخاتي – أليكسندر هاك – ديفيد نيميث – دانيل بروسينسكي – ميرفيل بابيلا – دومينيك كوهر – بول بويتيوس – آرون كاريكول – بول نيبيل – بن بوبزين.