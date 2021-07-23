مشاهدة مباراة وفاق سطيف وجمعية عين مليلة في بث مباشر بالدوري الجزائري موبيليس

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة وفاق سطيف وجمعية عين مليلة في الجولة 33 بالدوري الجزائري موبيليس، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-7-2021.

تقام مباراة وفاق سطيف وجمعية عين مليلة على ملعب خليفي التهامي بأم البواقي، وينقل البث المباشر للمواجهة على قناة الجزائرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة وفاق سطيف وجمعية عين مليلة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت الجزائر، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يتطلع نادي وفاق سطيف للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد، من بوابة جمعية عين مليلة، للمحافظة على صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري، ولو بشكل مؤقت.

ولم يعرف وفاق سطيف طعم الانتصار في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري الجزائري، حيث خسر أمام أولمبي المدية، وتعادل مع شباب بلوزداد، وخسر أمام مولودية وهران، قبل أن يتعادل في الجولة الماضية مع شبيبة الساورة.

ورغم ذلك يتصدر نادي وفاق سطيف جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه شباب بلوزداد الذي لعب مباراة أقل، وجمع نسور الهضاب 61 نقطة، من 18 انتصار، و8 تعادلات، وذاق النسور مرارة الهزيمة في 6 مواجهات.

في المقابل، لن يتنازل نادي جمعية عين مليلة عن الثلاث نقاط، أو على الأقل تفادي الخسارة وعدم الخروج من مواجهة وفاق سطيف خالي الوفاض، في ظل المنافسة الشرسة في منطقة الخطر.

وحقق جمعية عين مليلة الانتصار في مناسبتين فقط في آخر 10 مباريات في الدوري الجزائري، وخسر في 8 مناسبات، آخرها في الجولة الماضية أمام إتحاد الجزائر.

ويتواجد فريق جمعية عين مليلة في المركز 14، وفي رصيده 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أولى المراكز الأربعة المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.