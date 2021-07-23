مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ونومانثيا في بث مباشر اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة المباراة الودية الإسبانية الخالصة بين اتلتيكو مدريد ونومانثيا في استعدادات الفريقين للموسم الجديد، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-7-2021.

تقام مباراة اتلتيكو مدريد ونومانثيا الودية على ملعب لوس باخاريتوس في إقليم سورية بإسبانيا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشرة مواجهة اتلتيكو مدريد ونومانثيا على قناة Gol TV spain، المتواجدة على القمر الصناعي Astra 1B-1H + 2C، على تردد 10758، بمعدل ترميز 22000، واستقطاب عمودي.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول لفريق اتلتيكو مدريد ضمن استعداداته للموسم الجديد، كما هو الحال لفريق دوري الدرجة الثالثة الإسباني نومانثيا الذي لم يلعب أي مباراة منذ نهاية موسم 2020/2021.

وسيسافر اتلتيكو مدريد إلى النمسا بعد مباراة نومانثيا، وذلك لمواجهة فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، يوم 28 يوليو الجاري، في ملعب ريد بول أرينا، ولم يتم تحديد أي مباراة ودية أخرى للفريق الإسباني حتى الآن.

ومن المقرر أن يعود اتلتيكو مدريد إلى إسبانيا من جديد قبل يوم 15 أغسطس الذي سيشهد أولى لقاءات البطل في الدوري الاسباني، أمام سيلتا فيغو على ملعب ملعب بالايدوس.