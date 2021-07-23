الامارات | صورة صادمة لكاحل لاعب إسبانيا بعد إصابته أمام منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة صادمة لكاحل لاعب إسبانيا بعد إصابته أمام منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب المنتخب الإسباني داني سيبايوس عبر حسابه في "إنستغرام" صورة للكدمة القوية التي تعرض لها في الكاحل إثر تدخل عنيف من لاعب المنتخب المصري طاهر محمد طاهر خلال مباراة المنتخبين في افتتاح مباريات أولمبياد طوكيو 2020، إذ سقط سيبايوس أرضاً ولم يتمكن من إكمال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وعلّق سيبايوس على الصورة: "عمل، عمل، عمل، لا ألم، لا ربح"، في إشارة إلى استياءه من الإصابة التي تعرض لها والتي ستمنعه من المشاركة وزميله مينغويزا في مباريات إسبانيا بدور المجموعات خلال الأولمبياد بسبب الإصابة أمام مصر.

وكان مينغويزا قد تعرض أيضاً لإصابة قوية في المباراة نفسها إثر تدخل عنيف من اللاعب المصري أحمد فتوح فسقط في الشوط الأول وغادر الملعب نتيجة لذلك وسط قلق الجهاز الفني الإسباني، ونادي برشلونة، خصوصاً أن اللاعب من بين العناصر المهمة في دفاع البارسا، ويراهن عليه المدرب الهولندي رونالد كومان في الموسم الجديد.

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