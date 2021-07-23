يونايتد يحسم التعاقد مع سانشو حتى 2026

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







لندن : انضم المهاجم الدولي الإنكليزي الشاب جايدون سانشو الى مواطنه مانشستر يونايتد من بوروسيا دورتموند الألماني بعقد حتى 2026 مقابل 85 مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلن الناديان الجمعة.

وقال النادي الإنكليزي الذي أجرى ثاني أغلى صفقة في تاريخه بعد هاري ماغواير من ليستر سيتي في صيف 2019 مقابل 80 مليون جنيه استرليني، إنه "يُسعد مانشستر يونايتد أن يعلن التوقيع مع جايدون سانشو، شرط الحصول على التصريح الدولي، للإبقاء عليه في النادي حتى حزيران/يونيو 2026، مع خيار التمديد لعام إضافي".

ويعتبر ابن الـ21 عاماً من أبرز المهاجمين الواعدين في القارة الأوروبية، وقد سعى يونايتد في السابق لضمه من دون أن ينجح، لكنه تمكن الآن من اتمام الصفقة.

وحل سانشو في دورتموند حين كان في السابعة عشرة من عمره لكن "رغبته كانت واضحة بالعودة الى بلاده واللعب في الدوري الممتاز" بحسب ما أفاد المدير التنفيذي للنادي الألماني هانز يواكيم فاتسكه، مضيفاً "لطالما تصرف بطريقة مثالية".

وسجل سانشو 50 هدفاً مع 64 تمريرة حاسمة في أربعة مواسم قضاها مع بوروسيا دورتموند بحسب ما أشار يونايتد، وهو كان هذا الصيف ضمن تشكيلة المنتخب الإنكليزي الذي وصل الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح، ما جعل اللاعب الأسود البشرة وزميلاه بوكايو ساكا وماركوس راشفورد ضحية للاساءات العنصرية نتيجة فشلهم في ترجم ركلاتهم الترجيحية.

وقال سانشو في بيان نشره يونايتد "سأكون دائماً ممتناً لدورتموند لأنه منحني فرصة للعب كرة القدم مع الفريق الأول، على الرغم من أني كنت أعرف دائماً بأني سأعود الى إنكلترا في أحد الأيام".

واعتبر أن "فرصة الانضمام الى مانشستر يونايتد هي حلم أصبح حقيقة وأتطلع بشوق للتأدية في الدوري الإنكليزي الممتاز. إنه (يونايتد) فريق شاب ومثير، وأنا أعلم أنه يمكننا معاً تطوير شيء مميز لتحقيق النجاح الذي يستحقه المشجعون".

وختم "أنا أتطلع للعمل مع المدرب (النروجي أولي غونار سولشاير) وفريقه التدريبي من أجل تطوير طريقة لعبي".

"يتناسب مع أفضل تقاليد يونايتد"

ومن جهته، اعتبر سولشاير أن "جايدون يجسد نوع اللاعب الذي أريد احضاره للنادي. إنه لاعب مهاجم يتناسب مع أفضل تقاليد مانشستر يونايتد. سيشكل جزءاً هاماً من فريقي لأعوام قادمة ونتطلع لرؤيته يزدهر".

وتابع "أهدافه وتمريراته الحاسمة تتحدث عن نفسها، كما أنه سيجلب سرعة هائلة، رونقاً وإبداعاً للفريق. سيؤمن له (ملعب) أولد ترافورد المنصة التي يحتاجها لإطلاق موهبته غير المستغلة والأداء على أعلى مستوى".

ورأى أنه "بالنسبة للاعب في مثل عمره، حقق جايدون الكثير وأظهر الشجاعة للذهاب وإثبات نفسه في الخارج. نتطلع جميعاً الى الترحيب بجايدون في الفريق في وقت نستعد للحملة الجديدة"، أي الموسم الجديد الذي يفتتحه يونايتد في 14 آب/أغسطس على أرضه ضد ليدز يونايتد في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

وكان انتقال سانشو الى "الشياطين الحمر" محسوماً منذ الأول من تموز/يوليو الحالي بعدما أكد دورتموند هذا الأمر في بيان قال فيه إنه توصل الى اتفاق مع يونايتد لدفع "رسوم انتقال ثابتة قدرها 85 مليون يورو".

كما أصدر يونايتد في حينها بياناً أكد فيه "توصلنا الى اتفاق مع دورتموند بشأن سانشو. التوقيع مرتبط بانجاز البنود التعاقدية وخضوع اللاعب للفحص الطبي الذي سيتم مع نهاية مشاركة سانشو في كأس اوروبا الحالية".

وبعدما رفض يونايتد دفع مبلغ 100 مليون جنيه لدورتموند العام الماضي، أجرى النادي الانكليزي مفاوضات مع نظيره الالماني منذ نهاية الموسم المنصرم من أجل إتمام الصفقة.

رفض دورتموند العرض الاولي البالغ 67 مليون جنيه قبل ان يرفعه يونايتد لإقناع النادي الالماني، وإن كان بسعر أقل بكثير مما أراده قبل 12 شهراً بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وخاض سانشو 137 مباراة في مختلف المسابقات في صفوف الفريق الالماني وسجل 50 هدفاً.

وتعتبر صفقة انتقال سانشو الى يونايتد من الاغلى في الـ"بوندسليغا"، بعدما انتقل الفرنسي عثمان دمبيليه من دورتموند ايضاً الى برشلونة الاسباني عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو، فيما انتقل كاي هافيرتس من باير ليفركوزن الى تشلسي الانكليزي الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو.

ويعود سانشو الى القطب الآخر لمدينة مانشستر بعدما تخرج من أكاديمية سيتي قبل أن ينضم إلى دورتموند بحثًا عن مركز منتظم مع الفريق الأول في عام 2017.