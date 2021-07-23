الامارات | المطروشي يحمل علم الإمارات في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن المطروشي يحمل علم الإمارات في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حمل السبّاح يوسف المطروشي برفع علم الإمارات، اليوم الجمعة، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين التي تستضيفها طوكيو خلال الفترة (23 يوليو – 8 أغسطس ) بمشاركة 83911 رياضي يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 48 منشآة رياضية حيث أقيم الحفل على الملعب الأولمبي بدون جماهير بحضور إمبراطور اليابان ناروهيتو إضافة إلى رؤساء 15 دولة من مختلف أنحاء العالم منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وحضر الحفل من الإمارات سفير الدولة لدى اليابان شهاب أحمد الفهيم، والأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية والمهندسة عزة بنت سليمان.

وشهد الحفل استعراضات تكنولوجية أثرت جميع الفقرات المقدمة التي روت فصول عديدة ومميزة من التراث الثقافي والتاريخي لليابان، مع إظهار بعض الحركات والعروض المعبرة عن نجاح الدولة المستضيفة في تنظيم الألعاب بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، حيث رسمت الفرق الاستعراضية أجمل اللوحات باستخدام الخشب لتكوين مجسم ضخم للشعلة الأولمبية زين ملعب الافتتاح .وحمل علم اليابان مجموعة من الأبطال الأولمبيين اليابانيين بالدورات السابقة في بداية الحفل.

كما شهد الحفل عرضاً موسيقياً تزامن مع آخر مرئياً لأبرز المسابقات الرياضية حُدد إيقاعه على حركات الرياضيين في ألعاب الجمباز والسباحة وألعاب القوى، ليقدم صورة جمالية فريدة من نوعها.

ولم يغفل منظمو الحفل عن إشراك أصحاب الهمم في الفقرات المنوعة حيث أسهموا في تكوين العديد من الأشكال البشرية، قبل أن يلقي البنغلاديشي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2006 كلمة مسجلة بمناسبة حصوله على جائزة لوريل التي أنشأتها اللجنة الأولمبية الدولية عام 2016 لتكريم الأفراد الذين يقومون بإنجازات في التعليم والثقافة من خلال الرياضة، لتمر بعد ذلك وفود الدول بالأعلام في طابور الافتتاح في مشهد رائع.

المطروشي: شرف كبير

من جانبه عبر يوسف المطروشي سباح منتخبنا الوطني عن سعادته الغامرة بعد اختياره لحمل علم الإمارات في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، الحدث الذي يتابعه الملايين من كافة أنحاء العالم، مؤكداً أن تلك اللحظة التي ينتظرها أي رياضي بشغف وفخر غير أنها ستظل خالدة في الوجدان باعتبارها من اللحظات التي لا تُنسى في مسيرة كافة الرياضيين.

وتوجه المطروشي بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لمنحه هذا الشرف الكبير الذي يستحق أن يبذل من أجله الجهود تقديراً لتلك الثقة الغالية عند حمل راية الوطن ورمز عزته وشموخه والمضي قدماً أمام آلاف الرياضيين من وفود الدول المشاركة التي ستتواجد بدورها في الحفل.

الفهيم: فخر واعتزاز

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان شهاب أحمد الفهيم أن التواجد مع أبناء الوطن الرياضيين في محفل بهذا الحجم أمر يدعو للفخر والاعتزاز لتمثيل هويتنا الوطنية والتعبير عن مدى فخرنا واعتزازنا بالانتماء لدولة الإمارات التي تقدم كافة أوجه الدعم لأبنائها على الدوام ولم تبخل يوماً عليهم من أجل تقديم ما يليق باسم الوطن وسمعته ومكانته، وترجمة دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة إلى نتائج عملية ملموسة تكلل من خلالها الجهود المبذولة في مسيرة تمثيل الوطن المشرفة.

وأشار الفهيم إلى أن رؤية علم الإمارات يرفرف خفاقاً في طابور افتتاح أكبر محفل رياضي في العالم، إنما يبعث بروح التفاؤل والتحدي والاجتهاد لدى الجميع سواءً من رياضيين خلال منافساتهم وأدائهم في الألعاب المختلفة، أو فريق عمل سفارة الدولة والوفد الإداري المرافق اللذان يمضيان أوقات طويلة بكل المحبة والاعتزاز لخدمة الرياضيين وتوفير احتياجاتهم اللازمة والتأكد من سلامتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأعرب الفهيم عن أمله في رؤية علم الإمارات مرفوعاً مجدداً خلال الدورة الأولمبية على منصات التتويج بتحقيق إحدى الميداليات الملونة وإهدائها لقيادة وشعب دولة الإمارات، وتسجيل اسم الوطن في قائمة الإنجازات والنجاحات من خلال التواجد في جدول الترتيب للدورة، مشيداً بالاهتمام الواضح والمتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية طوال الفترة الماضية حين وجه سموه بتشكيل فرق عمل مشتركة بين اللجنة وسفارة الدولة لمتابعة كافة الأمور والتحديثات الواردة من اللجنة المنظمة للألعاب والجهات المعنية خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الفحص الدوري لكوفيد – ١٩ وتعليمات السلامة والوقاية المتبعة منذ الوصول وحتى المغادرة.

قرعة الجودو

أسفرت قرعة منافسات دور ال 32 لرياضة الجودو عن مواجهة فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للاعب السويدي تومي ماكياس بوزن تحت 73 كغ حيث تقام المنافسة بعد غداً الاثنين، فيما يلاقي لاعبنا بوزن تحت 100 كغ إيفان رومانكو نظيره الكندي شادي النحاس ضمن منافسات ذات الدور في ال 29 من الشهر الجاري.

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