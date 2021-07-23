الامارات | الاتحاد الإماراتي يختار ملعب المنتخب في ذهاب تصفيات مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإماراتي يختار ملعب المنتخب في ذهاب تصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار اتحاد الإمارات لكرة القدم استاد زعبيل (نادي الوصل) لاستضافة مباريات المنتخب في مرحلة الذهاب ضمن الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، سوريا ولبنان.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد الملاعب المستضيفة لمباريات مرحلة الذهاب ومواعيد إقامتها، حيث يستهل منتخبنا الوطني مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب لبنان على استاد زعبيل في دبي في الثاني من سبتمبر ، فيما يواجه منتخب سوريا في الجولة الثانية في السابع من الشهر نفسه في استاد الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان.



وفي الجولتين الثالثة والرابعة يستضيف منتخبي إيران والعراق بإستاد زعبيل يومي 7 و 12 أكتوبر المقبل، فيما سيلعب الجولتين الخامسة والسادسة خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية يوم 11 نوفمبر في استاد سيؤول كأس العالم وأمام لبنان في مرحلة الإياب يوم 16 من ذات الشهر بإستاد صيدا البلدي.

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