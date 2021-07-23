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سيبايوس يوضح حجم إصابته في الكاحل بعد تدخل طاهر (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نشر داني سيبايوس لاعب منتخب إسبانيا الأولمبي صورة لتطورات الإصابة التي تعرض لها في كاحله خلال مواجهة منتخب مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 أمس الخميس.

وكان سيبايوس تعرض للإصابة بعد تدخل طاهر محمد طاهر ضده في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ولم يستطع لاعب آرسنال وريال مدريد السابق استكمالها.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه المنتخب الإسباني عن حجم إصابة قائد الفريق حتى الآن، قام سيبايوس بنشر صورة لقدمه على مواقع التواصل، وأظهرت معاناته من تورم واضح.

وكتب سيبايوس في منشور عبر "ستوري" إنستجرام: "لا ألم، لا ربح".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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