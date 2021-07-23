رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن ضم سانشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده مع الإنجليزي جادون سانشو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مانشستر يونايتد توصل لاتفاق على قيمة الصفقة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في الأول من يوليو الجاري، ولكنه لم يتمكن من إتمامها حتى انتهاء يورو 2020.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن الصفقة تمت مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

وأفاد مانشستر يونايتد في بيان رسمي اليوم الجمعة: "يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن التعاقد مع جادون سانشو بعقد يمتد حتى يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لعام إضافي".

وأضاف النادي في بيانه أنه ينتظر وصول بطاقته الدولية.

وأهدر سانشو ركلة ترجيح في المباراة التي شهدت خسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي في نهائي بطولة أمم أوروبا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقضى سانشو أربعة مواسم في بروسيا دورتموند الألماني، شهدت تسجيله 50 هدفًا وصناعته 64 آخرين.

وقال سانشو تعليقًا على انضمامه ليونايتد: "سأظل ممتنًا لدورتموند على منحهم لي فرصة اللعب مع الفريق الأول، ولقد كنت أعلم أنني سأعود إلى إنجلترا يومًا ما".

وأضاف: "الانضمام لمانشستر يونايتد يعد بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة، ولا يسعني الانتظار حتى ألعب في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "الفريق يمتلك قائمة شابة وواعدة، وأنا واثق من قدرتنا على تحقيق النجاح الذي تطمح إليه الجماهير وتستحقه من خلال العمل سويًا".

وأتم قائلا: "أتطلع إلى العمل مع المدرب وجميع أفراد الجهاز الفني لأطور من نفسي وأصبح لاعبًا أفضل".