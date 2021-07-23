طوكيو 2020.. حفل افتتاح بسيط للأولمبياد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

افتح اليوم الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية، على الملعب الأولمبي أمام مدرجات فارغة في ظل الأعداد المتزايدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجاء حفل الافتتاح الذي أقيم وسط حضور محدود للمسئولين يتقدمهم ناروهيتو إمبراطور اليابان وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بسيطاً وحافظ على تقاليده المتمثلة في الإضاءة التقليدية للشعلة وعرض الرياضيين لكن بأعداد أقل.

وسوف يتم الإضاءة التقليدية للشعلة في الملعب أمام مدرجات فارغة في الوقت الذي تكافح فيه المدينة الأعداد المتزايدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسيحافظ حفل الافتتاح على تقاليده المتمثلة في عرض الرياضيين لكن بأعداد أقل، حيث أرسلت البلدان الكبرى وفودا بأعداد أقل للمشاركة في السير حول أرضية الملعب.

واتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارا بأن يحمل علم كل دولة ذكر وأنثى في محاولة للترويج لرسالتها بالمساواة، بالإضافة إلى أن الدول ذات الوفود الصغيرة يمكنها أنها تختار رياضي واحد فقط أو رياضية واحدة لحمل العلم، وليس من الضروري على البلدان المشاركة اختيار اثنين، وفي حال تم اختيار ذلك فإنهما يشتركان في حمل علم واحد.

وحمل علم مصر في طابور العرض هداية ملاك بطلة التايكوندو صاحبة برونزية دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دي جانيرو 2016، وعلاء أبو القاسم بطل السلاح صاحب فضية دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2016.

وحظى الحفل بقدر كبير من الرصانة والرسمية، وغياب التمثيل الصاخب لنجوم الموسيقى بالإضافة إلى أن الحدث نفسه أحيط بسلسلة من الفضائح، بلغت ذروتها بإقالة مدير الحفل كينتارو كوباياشي .