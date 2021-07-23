الأهلي يستأنف تدريباته بلا راحة استعدادًا للإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة دون الحصول على راحة سلبية استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي بعد غدا الأحد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ24 للبطولة المحلية.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون شهدت مناقشة التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج.

وأدى اللاعبون مرانًا قويًا اليوم الجمعة، كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدًا السبت استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقبلة، التي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة.

يذكر أن الأهلي تعادل مع البنك الأهلي (1-1) أمس الخميس بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي.