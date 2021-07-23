الامارات | مقتل متسلق إيطالي سقط من ارتفاع 3850 متراً

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متسلق إيطالي سقط من ارتفاع 3850 متراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتل متسلق جبال إيطالي بعد ظهر الخميس جرّاء سقوطه خلال نزوله من قمة جبل مون بلان على الحدود الفرنسية الإيطالية، بحسب ما أفاد عناصر الإنقاذ الجبليون الجمعة.

وكان الرجل المولود عام 1955 والمتحدر من كورتينوفا (لومبارديا) ضمن مجموعة من من ثلاثة متسلقين إيطاليين تنزل بواسطة حبل من نقطة دان دو جيان البالغ ارتفاعها 4013 متراً، وسقط قرابة الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر عن ارتفاع نحو 3850 متراً.

وتلقت أجهزة الطوارئ الإيطالية بلاغاً بالحادثة، لكنها كانت منشغلة بمهام أخرى، فطلبت مساعدة فصيلة الدرك الجبلية في شاموني الفرنسية التي هرعت إلى الموقع برفقة طبيب، لكنّ الأخير لم يتمكن من إحياء المتسلق، على ما أفادت الفصيلة مؤكدة المعلومات الواردة من صحيفة "لو دوفينيه ليبيريه" المحلية.

وجرياً على العادة عند وقوع أي حادث خطير في الجبال، فُتح تحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه التي لم تعرف بعد.

واستمع المحققون الخميس إلى إفادتَي رفيقَي المتسلق المصدومين، على أن يستمعوا الجمعة إلى أحد الشهود.



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