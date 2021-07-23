الامارات | ترتيب الدول العربية المتوجة بميداليات في الأولمبياد.. "7 لم تتذوق طعم الفوز!"

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدول العربية المتوجة بميداليات في الأولمبياد.. "7 لم تتذوق طعم الفوز!" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت 15 دولة عربية من تقلد ميداليات في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية تتصدرها مصر برصيد 32 ميدالية بواقع (7 ذهبيات و10 فضيات و15 برونزية)، تليها المغرب 23 ميدالية بواقع (5 ذهبيات و6 فضيات و12 برونزية) ثم الجزائر برصيد 17 ميدالية (5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات)، فيما لم تتمكن سبعة دول من تذوق طعم الفرح على منصة التتويج الأولمبية "الحدث الرياضي اللأهم في العالم".

ويقاس الترتيب في الأولمبياد بعدد الميداليات الذهبية، ثم الفضية، فالبرونزية، وليس بإجمالي الميداليات، مما وضع الأردن في المركز الثامن رغم حصولها على ميدالية ذهبية واحدة، متفوقة على لبنان الحاصلة على أربع ميداليات (فضيتين وبرونزيتين) التي بدورها تقدمت أيضاً على قطر الحائزة على 5 ميداليات (فضية و4 برونزيات).

وانطلق اليوم الجمعة، حفل افتتاح أولمبياد طوكيو المؤجل من العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 11 ألف رياضي من 205 دول لنحو أسبوعين.

وتعتبر ألعاب القوى أكثر المنافسات حصاداً للعرب في تاريخ المشاركات السابقة إذ حصدوا 43 ميدالية (14 ذهبية و14 فضية و15 برونزية)، ثم رفع الأثقال بـ 14 ميدالية (5 ذهبية و3 فضية و6 برونزية)، تليها المصارعة بـ 12 ميدالية (ذهبيتين و5 فضية ومثلها برونزية)، بينما تعد رياضة السباحة "نوعية" قياساً بالذهب وليس عدد الميداليات بعد أن حصد العرب فيها ثلاث ميداليات (ذهبيتين وبرونزية).

وتالياً ترتيب الدول العربية وعدد الميداليات المتوجة بها خلال تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب الأولمبية منذ انطلاقها.



ترتيب الدول العربية صاحبة الإنجازات في تاريخ الأولمبياد:

مصر: 32 ميدالية (7 ذهبيات و10 فضيات و15 برونزية)

المغرب: 23 ميدالية (5 ذهبيات و6 فضيات و12 برونزية)

الجزائر: 17 ميدالية (5 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات)

تونس: 13 ميداليات (4 ذهبيات و2 فضية و7 برونزيات)

البحرين: 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)

سورية: 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)

الإمارات: ميداليتين (ذهبية وبرونزية)

الأردن: ميدالية (ذهبية)

لبنان: 4 ميداليات (فضيتين وبرونزيتين)

قطر: 5 ميداليات (فضية و4 برونزيات)

السعودية: 3 ميداليات (فضية وبرونزيتين)

السودان: ميدالية (فضية)

الكويت: ميداليتين (برونزيتين)

العراق: ميدالية (برونزية)

جيبوتي: ميدالية (برونزية)

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news