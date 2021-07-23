الامارات | أرقام من طوكيو.. عدد المشاركين والمسابقات وأيام المنافسات

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام من طوكيو.. عدد المشاركين والمسابقات وأيام المنافسات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت رسمياً الجمعة أولمبياد طوكيو 2020 بعدما تأجّل عاماً كاملاً جراء جائحة كورونا التي حولت الحدث إلى بطولة مختلفة بكل ما تحمل من معنى بسبب غياب الجمهور عن المدرجات للمرة الأولى في تاريخ البطولة وهو ما رسم حفل افتتاح مختلف، فضلاً عن الخسائر المالية الكبيرة للبلد المضيف بسبب عدم وجود الجماهير في المدرجات بمختلف الرياضات،

يشارك في أولمبياد طوكيو 11839 رياضياً ورياضية يمثلون 206 دولة من مختلف أنحاء العالم، منهم من يشارك للمرة الأولى، ومنهم من سبق له التواجد في هذا المحفل العالمي الذي أعلن عن تأجيله منذ 486 يوماً بالتمام والكمال بسبب الجائحة.

وكانت اليابان قد فازت بشرف تنظيم البطولة منذ 2876 يوماً، وتشهد البطولة 33 رياضة مختلفة، وفيها تقام 339 مسابقة رياضية مختلفة، في 17 يوماً هي فترة إقامة المنافسات وختام البطولة.

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