الامارات | الإماراتي أحمد عامر يخوض تجربة احترافية في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتي أحمد عامر يخوض تجربة احترافية في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم عن انضمام النجم الشاب أحمد عامر للعب مع فريق رايو فاليكانو أحد أندية الدرجة الأولى الإسباني في تجربة احترافية تبدأ الأسبوع المقبل على ان يتم تقييمها ومن ثم الاتفاق على مدتها لاحقا.

وكان أحمد عامر قد خاض تجربة احترافية سابقة مع نادي ليغانيس الاسباني توقفت بسبب جائحة كورونا في الموسم قبل الماضي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة: "نشيد بالجهود التي يبذلها مجلس الشارقة الرياضي متمثلاً في رئيسه عيسى هلال الحزامي الذي نجح في توفير هذه التجربة الإحترافية لإكسابهم الخبرات اللازمة ورفع مستواهم الفني والبدني وبما يعود بالنفع على اللاعبين والنادي فنيا".

وأضافت "الفريق سيفتقد لخدمات اللاعب احمد عامر على المدى القصير ولكنه سيعود بعد هذه التجربة اكثر احترافية وأقوى فنيا بعد اكتسابه الخبرة المطلوبه ومعايشة الواقع الاحترافي بشكل حقيقي متمنين له ان يحقق الفائدة المرجوة".

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