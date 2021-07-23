الامارات | برنامج مشاركة أبطال الإمارات في أولمبياد طوكيو.. البداية تدعو للتفاؤل

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مشاركة أبطال الإمارات في أولمبياد طوكيو.. البداية تدعو للتفاؤل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك الإمارات في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية للمرة العاشرة، وترغب في تقلد ميدالية ثالثة خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق اليوم الجمعة.

وكانت الإمارات قد فازت بميداليتين أولمبيتين في دورتي أثينا 2004 وريو دي جانيرو 2016، إذ تحققت الميدالية الذهبية التاريخية عن طريق الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في الرماية، والميدالية البرونزية بواسطة سيرجيو توما في الجودو على التوالي.

ويمثل وفد الإمارات في أولمبياد طوكيو 17 رياضياً منهم خمسة لاعبين يشاركون في أربع رياضات هي الرماية والسباحة وألعاب القوى والجودو.

ويتقدم برنامج المشاركة الإماراتية رياضة تدعو للتفاؤل كما في أثينا 2004 مع الشيخ أحمد بن حشر، إذ يبدأ البطل سيف بن فطيس المنافسات بمسابقة رماية الاسكيت يومي 25و26 من الشهر الجاري، يليه فيكتور سكرتوف في الجودو بمنافسات تحت 73 كلغم، في 26 من الشهر الجاري، ثم تنتقل راية المنافسة الإماراتية في 27 الجاري إلى السباح الواعد يوسف المطروشي في منافسات 100 متر حرة.

ويشارك إيفان رومارنكو بمسابقة فوق 100 كلغم في الجودو 30 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم العداء محمد حسن النوبي المشاركة الإماراتية بسباق 100 متر في 31 من يوليو الجاري.

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