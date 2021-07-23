شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار أفشة وجدية حمدى فتحى وتحفز أيمن أشرف الأبرز فى مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف النادي الأهلي مرانه على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، دون راحة استعداداً لمباراة الانتاج الحربي، بعد التعادل المخيب لآمال جماهيره أمام البنك الأهلي في مباراة الأمس، وظهرت ملامح الحزن لفقدان نقطتين ثمينتين في سباق الدوري، على أوجه لاعبي الفريق الأحمر.

وظهر محمد مجدي أفشة في حديث خاص مع موسيماني وكأنه يعتذر لمدرب الأهلي عن الأداء الباهت في مباراة الأمس، كما ظهرت علامات الجدية والتحفز على ملامح أيمن أشرف وحمدي فتحي.

فيما ظهر مروان محسن مهاجم الأهلي خلال مشاركته في التدريبات رغم إصابته في الرأس بعد كرة مشتركة مع والتر بواليا زميله بالفريق في مباراة الأمس.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق اليوم الجمعة، لمناقشة التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة، دون الحصول على راحة بعد مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء أمس باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، المؤجلة من الأسبوع الـ24 في جدول المسابقة والمقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد التي يسعى الأهلي خلالها لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة.



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