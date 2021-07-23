شكرا لقرائتكم خبر عن عروض من أندية بلجيكية وتركية وفرنسية للحصول على خدمات كريم العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر فى النادى المصرى إن كريم العراقي ظهير النادي البورسعيدى والمنتخب الأولمبي، تلقى عروضا خارجية من الدوري الفرنسي والتركي والبلجيكي.

وأضافالمصدر لـ"الخليج 365" أن اللاعب تلقى عروضا محلية عن طريق وكلاء اللاعبين، لكنها لم ترق لمستوى العروض الرسمية، كما تقلى عروضا من الدوري البلجيكي والفرسي والتركي.

وأوضح المصدر أن إدارة المصري لم ترفض فكرة مناقشة عروض اللاعب، لكنها تمسكت بشروط مادية لرحيله عن النادي من المقرر الإعلان عنها حال وصول عروض رسمية.

كما بات كريم العراقى، الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى، مرشح بقوة لتدعيم الجبهة اليمنى للزمالك فى الموسم الجديد مع رجب بكارظهير سيراميكا، حيث من المنتظر أن يحسم الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إمكانية ضم اللاعب لتعزيز الجبهة اليمنى لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد.

كريم العراقى خاض هذا الموسم 20 مباراة بواقع 18 فى الدورى الممتاز و2 فى كأس مصر مسجلا هدفين فى الدورى فقط .

وتجرى إدارة الزمالك مفاوضات مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول صفقات الفريق والمتطلبات للموسم الجديد لتحديد الموقف النهائى لضم اللاعب .